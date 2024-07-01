Собянин пригласил всех на фестиваль "Московское чаепитие"

Собянин пригласил всех на фестиваль "Московское чаепитие"
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Наслаждаться ароматным напитком и яркими представлениями можно будет до середины сентября

В Москве открылся фестиваль "Московское чаепитие". В зимний сезон он пользовался огромной популярностью у жителей и гостей города. Но наслаждаться ароматным напитком можно не только в мороз, но и в зной. Поэтому мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте летнего сезона фестиваля, который продлится с 1 июля до 15 сентября.

Традиционно в жаркие месяцы лета москвичи пили квас, морсы, компоты. Но чай занимал особое место. Его всегда подавали к столу, в том числе и в охлажденном виде, напомнил мэр. Сейчас у посетителей фестиваля есть уникальная возможность попробовать чаи по старинным рецептам.

"На основе исторических документов, в числе которых воспоминания великой княжны Марии Павловны, переписка Павла Третьякова с братом Сергеем, воспоминания Константина Коровина, письма Ильи Репина и др., московские рестораны разработали рецепты ледяного чая",

– написал Собянин в своем блоге.

Найти среди представленного разнообразия чай по своему вкусу можно на улицах и в парках, где будут стоять тележки "Московского чаепития". Флагманской площадкой Ледяного московского чая станет Тверская площадь. Кроме того, здесь каждые пятницу, субботу и воскресенье с 12.00 и до 21.00 будут проходить театрализованные представления.

В московских кафе и ресторанах также можно будет встретить специальные меню к "Московскому завтраку", где непременно будут ледяные чаи, а также вкуснейшие десерты.

При этом москвичи смогут выбрать наиболее понравившиеся им чайные купажи, присоединившись к бесплатной дегустации на фестивальных площадках, а затем проголосовав на платформе "Активный гражданин". Победителя назовут 8 сентября.

О том, как проходит масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" "Утро" писало ранее.

Источник: Сайт Сергея Собянина ✓ Надежный источник
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