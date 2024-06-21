На фестивале "Лето в Москве. Все на улицу!" выступят театральные коллективы

Для спектаклей под открытым небом город предложил 90 площадок в разных округах

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" будет способствовать развитию частных театров. В этом убежден художественный руководитель Московского продюсерского центра, руководитель структурного подразделения "Арт-платформа" Дмитрий Бикбаев.

В программе фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!", который продлится в столице до Дня города 8 сентября, запланированы выступления разных театральных коллективов, как крупных и известных, так и камерных, небольших. Для частных театров этот формат особенно интересен, поскольку позволит заявить о себе на большую аудиторию.

"В день открытия этого театрального направления у нас пройдет большой public talk, на котором мы будем вместе с представителями частных театров обсуждать перспективы их развития, в том числе в Москве. Даже деловая программа планируется к проведению в рамках этого фестиваля. Для частных театров участие в фестивале очень значимо. И мы благодарим правительство Москвы за такую возможность и поддержку",

– приводит АГН "Москва" слова Дмитрия Бикбаева.

Он также рассказал, что организаторы фестиваля обратились ко многим московским труппам с предложением поучаствовать. "Большая часть из них согласились, например, "Вахтанговский практикум", "Мастерская Брусникина", – отметил Бикбаев.

Спектакли и театрализованные постановки будут идти на 90 площадках в разных точках города.

Узнать подробную программу фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!" можно на сайте.

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