Как фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" способствует развитию волонтерства: оценка эксперта

Желающих стать добровольными помощниками на мероприятиях очень много

Главный летний фестиваль столицы "Лето в Москве. Все на улицу!" не только помогает разнообразить досуг жителей и гостей города, но и способствует развитию добровольческого движения. На это обратила внимание амбассадор сообщества "Волонтеры Москвы" Анастасия Журавлева.

По ее словам, волонтеры задействованы на многих площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". В частности, площадках, где организованы подвижные игры, не обойтись без спортивных волонтеров. Они помогают детям играть в классики, вышибалы, прыжки через скакалку, принимают участие в играх с мячом и т.п. Обычно на спортивных программах присутствуют пятеро волонтеров, но все зависит от масштаба мероприятия.

"Каждый волонтер выбирает одно спортивное направление и помогает взаимодействовать с детьми и подростками. Так как спорт начинается с детей",

– отметила Анастасия Журавлева в комментарии АГН "Москва".

Желающих стать волонтером на подобных мероприятиях очень много. Люди узнают о возможности быть добровольным помощником на площадках своего района и округа и предлагают свои услуги. Это способствует развитию волонтерского движения в целом, уверена Анастасия Журавлева.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартовал 1 июня и продлится до 8 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля на открытых площадках Москвы свои спектакли покажут различные театральные коллективы.