Как фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" способствует развитию волонтерства: оценка эксперта

Как фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" способствует развитию волонтерства: оценка эксперта
Фото: Авилов Александр/ АГН Москва
Желающих стать добровольными помощниками на мероприятиях очень много

Главный летний фестиваль столицы "Лето в Москве. Все на улицу!" не только помогает разнообразить досуг жителей и гостей города, но и способствует развитию добровольческого движения. На это обратила внимание амбассадор сообщества "Волонтеры Москвы" Анастасия Журавлева.

По ее словам, волонтеры задействованы на многих площадках фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". В частности, площадках, где организованы подвижные игры, не обойтись без спортивных волонтеров. Они помогают детям играть в классики, вышибалы, прыжки через скакалку, принимают участие в играх с мячом и т.п. Обычно на спортивных программах присутствуют пятеро волонтеров, но все зависит от масштаба мероприятия.

"Каждый волонтер выбирает одно спортивное направление и помогает взаимодействовать с детьми и подростками. Так как спорт начинается с детей",

– отметила Анастасия Журавлева в комментарии АГН "Москва".

Желающих стать волонтером на подобных мероприятиях очень много. Люди узнают о возможности быть добровольным помощником на площадках своего района и округа и предлагают свои услуги. Это способствует развитию волонтерского движения в целом, уверена Анастасия Журавлева.

Фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" стартовал 1 июня и продлится до 8 сентября 2024 года.

Ранее стало известно, что в рамках фестиваля на открытых площадках Москвы свои спектакли покажут различные театральные коллективы.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
По теме

Немецкие гаубицы нанесли серию ударов по России - Bild

Западное оружие активно используется украинскими вояками

Немецкие гаубицы нанесли серию ударов по России - Bild

Западное оружие активно используется украинскими вояками

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей