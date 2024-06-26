"Лето в Москве. Все на улицу!" открывает новые возможности для досуга

Ряд активностей организует "Молодежь Москвы"

Масштабный фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" помогает жителям и гостям столицы проводить свободное время активно, весело и с пользой. Возможности организованного досуга доступны в каждом районе города. На это указал руководитель проекта "Дебаттл" проектного офиса "Молодежь Москвы" Егор Веялко.

В рамках фестиваля в Москве открыто более 600 площадок, на которых запланировано проведение свыше 250 тысяч развлекательных, познавательных, спортивных мероприятий. Важно, что многие мероприятия проводят сами москвичи. Для этого любой желающий может бесплатно забронировать пространство на сайте go.mos.ru и провести тренировку, квест, викторину и пр. Аналогично и жители могут посмотреть на сайте фестиваля программу, выбрать наиболее подходящее для себя занятие и зарегистрироваться.

"Представим, что у человека образовался свободный час времени и он думает, чем можно заняться. Так как фестиваль проходит более чем на 600 площадках, то очень большая вероятность того, что они есть в твоем районе или дворе",

– отметил Егор Веялко. В комментарии АГН "Москва" он рассказал, что "Молодежь Москвы" тоже организует массу активностей в рамках фестиваля. К примеру, она проводит День спорта, чтобы молодое поколение получало базовые тренировки бесплатно.

"Очень здорово, что наша молодежь не только куда-то ходит, но и сама может что-то организовать", – подчеркнул Веялко.

Ранее эксперт пояснил, как фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу!" способствует развитию волонтерского движения.