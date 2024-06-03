Юных москвичей пригласили принять участие в творческом конкурсе "Про мой район"

Юных москвичей пригласили принять участие в творческом конкурсе "Про мой район"
Фото: www.unsplash.com
Осенью победители получат заслуженные награды

В Белокаменной стартовал прием заявок на третий детский творческий конкурс "Про мой район". Юных москвичей пригласили рассказать самые интересные истории о родных людях или самых любимых местах в Москве. Как сообщила замглавы российской столицы Наталья Сергунина, подать заявку на участие в конкурсе можно до 31 июля.

Детям в возрасте от 4 до 17 лет предстоит рассказать о Москве с необычного ракурса, а также познакомить окружающих с личностями, которые стали для них важными и определяющими. В рамках конкурса можно написать рассказ, снять видео или нарисовать картину. Лучшие работы будут отмечены в четырех номинациях. В начале осени победители получат заслуженные призы.

Кроме того, конкурсанты могут подготовить необычную экскурсию по родному району, рассказать о местных достопримечательностях или нарисовать их. Любителям четвероногих товарищей предлагают рассказать забавную историю о питомце.

В числе звездных судей будет популярная российская актриса Дарья Сагалова, главред "Детского радио" Елена Бондаренко, а также другие выдающиеся личности.

К слову, в Златоглавой также начался сезон спорта. Летом лучше проводить время на природе – к масштабному фестивалю "Лето в Москве! Все на улицу" уже присоединились почти четыре тысячи человек. В рамках подготовленных мероприятий москвичи и гости города могут совершенно бесплатно тренироваться под бдительным присмотром профессионалов на площадках рядом с домом, в парках и на пляжах.

Источник: Мos.ru ✓ Надежный источник

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