В Москве продолжается фестиваль "День молодежи"

В Москве продолжается фестиваль "День молодежи"
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
Для жителей столицы подготовлена насыщенная программа: от спортивных тренировок и творческих мастер-классов до лекций и бесплатных консультаций

Фестиваль "Дней молодежи" стал ярким событием даже для привыкших к масштабным мероприятиям москвичей. Первый день праздника с размахом прошел 29 июня. Программа второго дня тоже не оставит столичную молодежь равнодушной, уверена председатель городского Комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

"В парке "Ходынское поле" пройдет много мероприятий: каждый найдет себе занятие по душе. Мы приглашаем всех провести этот день вместе с нами",

– цитирует mos.ru Екатерину Драгунову.

Так, в пространстве "Вместе со спортом" с 12:00 до 20:00 москвичи смогут увидеть соревнования по паркуру, брейкингу и воркауту. Для желающих проведут открытые мастер-классы по этим видам спорта.

В пространстве "Вместе с Родиной" состоятся встречи с героями, которые поделятся своим опытом и ответят на вопросы.

В павильоне "Вместе с карьерой" участники смогут получить консультации по выбору профессии, а также пройти интерактивный квест на тему трудоустройства.

В пространстве "Город неравнодушных" можно принять участие в квесте на тему благотворительности и закастомизировать футболку.

Всего предусмотрена работа фестивальных площадок по восьми направлениям, полная информация представлена на портале "Молодежь Москвы".

Ранее эксперт рассказал, как фестиваль "Лето в Москве. Все на улицу" способствует развитию добровольческого движения. 

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник
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