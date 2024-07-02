Проект "Золотая маска. Послесловие" оказался востребован московской публикой - Собянин

В мероприятиях приняли участие более 30 столичных театров

В этом году национальная театральная премия "Золотая маска" не окончилась для москвичей торжественной церемонией вручения призов. Сразу после завершения театрального фестиваля в Москве стартовал проект "Золотая маска. Послесловие".

Изюминкой "Послесловия" стали пять прогулок с экспертами, в том числе "Мхатовский путь" с сотрудниками музея МХАТ, "Театральное сердце Москвы" и "От Сатиры до Ленкома" с историком театра и кино Сергеем Николаевым, "Театральный бульвар" с театральным критиком Валерией Гуменюк и "Театральный роман Булгакова" с участием артиста и драматурга Алексея Беклемышева.

Экскурсии по закулисью тоже весьма заинтересовали москвичей. К примеру, театр им. Маяковского продемонстрировал зрителям свою историческую сцену, а театр Et Cetera показал костюмерный, бутафорский и гримерный цехи.

Желающие также могли посетить мастер-классы по сценической речи и актерскому мастерству.

Проект "Золотая маска. Послесловие" завершился 1 июля. Однако принять участие в программе еще не поздно:

"15 тематических маршрутов, которые были размещены в специальном разделе проекта "Золотая маска. Послесловие", сохранятся на основной странице RUSSPASS и будут доступны всем желающим постоянно",

– сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Ранее мэр столицы пригласил жителей и гостей города на "Московское чаепитие".