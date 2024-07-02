Собянин: Москва - крупнейший центр креативных индустрий

За последние четыре года город помог реализовать более 170 творческих проектов

Москва является крупнейшим центром креативных индустрий. Здесь работают 108,5 тыс. компаний в области архитектуры, дизайна, фотографии, медиа. Творческими профессиями занимаются свыше 1,2 миллиона москвичей. Реализовать многие идеи им помогает созданное в 2020 г. Агентство креативных индустрий (АКИ).

Как отметил мэр Сергей Собянин, главная задача АКИ - развивать инфраструктуру, помогать с обучением кадров и поддерживать проекты творческого предпринимательства в столице.

"В общей сложности за четыре года работы АКИ реализовало свыше 170 проектов в сферах моды, кино, дизайна, издательского дела, арт-индустрии, видеоигр и музыки", – сообщил мэр.

Так, для модельеров, костюмеров и всех, кто работает с тканями, АКИ создало "Центр материалов" – интернет-площадку, на которой представлены материалы порядка 500 производителей и поставщиков из России и зарубежных стран.

Проект "Арт-фабрика" помогает переосмыслить общественные пространства. Его участники – московские художники, дизайнеры и архитекторы - могут получить заказ на разработку нестандартных арт-решений от застройщиков, отелей, торговых центров и других организаций.

Проект "Фабрика видеоигр" позволяет разработчикам пройти обучение по профильному направлению и получить консультационную помощь в создании компании и защите интеллектуальных прав.

27 июня в столице открыли новое пространство "АКИ.лаб", которое станет местом притяжения креативных предпринимателей.

"Здесь будут создаваться проекты, обсуждаться новые идеи, проходить мастер-классы, модные показы, выставки начинающих и именитых художников, презентации проектов в сфере креативных индустрий и другие события. Представители креативного бизнеса столицы смогут свободно посещать мероприятия площадки, а также использовать ее для проведения собственных конференций и отраслевых встреч",

– рассказал в своем блоге Сергей Собянин. По его оценке, Агентство креативных индустрий – надежный партнер для творческого бизнеса в столице, проекты которого вносят ощутимый вклад в развитие столицы и помогают реализовать свои таланты тысячам москвичей.