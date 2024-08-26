В Котловке по двум проектам КРТ реорганизуют почти шесть гектаров земли - Ефимов

По итогам реализации проектов будет создано более 300 рабочих мест

В районе Котловка по двум проектам комплексного развития территорий (КРТ) возведут жилые дома для участников программы реновации, а также школу и детский сад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"По проектам редевелопмента двух участков общей площадью почти шесть гектаров в течение четырех-пяти лет планируется строительство более 125 тысяч квадратных метров жилой и общественно-деловой недвижимости",

- рассказал Владимир Ефимов.

По его словам, инвестиции в развитие площадок составят почти 40,8 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект – около 140 миллионов рублей. По итогам реализации проектов в районе Котловка создадут более 300 рабочих мест.

Один из проектов находится на части бывшей промзоны "Черемушки", а другой – по адресу: Нагорная улица, владение 28/3. Реорганизацию участков проводят назначенные городом операторы.

"На части бывшей промзоны "Черемушки" площадью свыше трех гектаров возведут современный жилой квартал для участников программы реновации. Площадь ЖК составит 95,5 тысячи квадратных метров. Рядом с домами появятся объекты общественно-делового назначения, включая детский сад для 150 воспитанников. На неэффективно используемой территории в районе улицы Нагорной возведут школу для более чем 1,3 тысячи учеников", – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

По программе комплексного развития территорий создаются многофункциональные городские кварталы, где на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков проектируются дороги, комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Проработка проектов ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.