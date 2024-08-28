В Москве с 2022 года выделены земельные участки для реализации 230 масштабных инвестпроектов - Ефимов

Программа стимулирует развитие инфраструктуры города и увеличение количества рабочих мест

С 2022 года столица заключила с застройщиками договоры аренды земельных участков для реализации 230 масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Реализация масштабных инвестиционных проектов способствует развитию инфраструктуры Москвы и созданию новых рабочих мест, подчеркнул заммэра.

"С 2022 года город передал инвесторам и застройщикам без проведения торгов 230 земельных участков для строительства. Их общая площадь составляет около 538 гектаров. На выделенных территориях возводят производственные предприятия, детские сады, школы, спортивные комплексы, многофункциональные центры и другие важные объекты",

– рассказал Владимир Ефимов.

В частности, для строительства социальных объектов инвесторам и застройщикам предоставлено 53 участка общей площадью 66,5 га. Для возведения коммерческой недвижимости – 43 участка площадью 57,5 га, для спортивных комплексов – 33 участка площадью 93,3 га.

Как уточнил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, за семь месяцев 2024 года для реализации масштабных инвестпроектов оформлено 57 договоров аренды земельных участков общей площадью более 190 га. На них построят общественно-деловые центры, спорткомплексы, образовательные и другие объекты – всего около двух миллионов квадратных метров недвижимости.

С 2016 года предприниматели, которые возводят важные для Москвы объекты, могут получить земельные участки под строительство без проведения торгов. Предпочтение отдается инновационным центрам, современному производству, высоким технологиям, социальной инфраструктуре.

Ранее в Градостроительном комплексе Москвы рассказали, как инвесторы восстанавливают столичные объекты культурного наследия.