В Филимонковском районе построили новый детский сад - Ефимов

В Филимонковском районе построили новый детский сад - Ефимов
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Учреждение рассчитано на 200 детей

В поселке Марьино Филимонковского района Новомосковского административного округа столицы появился новый детский сад ‒ 2 сентября он принял первых воспитанников. Объект был возведен по адресу: улица Харлампиева, дом 33 за счет средств столичной Адресной инвестиционной программы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Детский сад рассчитан на 200 мест. Площадь здания с подземным этажом составила около трех тысяч квадратных метров. Для детей оборудовали восемь групповых ячеек, медицинский блок, кабинет психолога и логопеда, спортивный и музыкальный залы",

– рассказал заместитель мэра.

Для каждой группы были оборудованы игровые и спортивные площадки с теневыми навесами. Кроме того, специалисты выполнили благоустройство прилегающей территории: высадили зеленые насаждения, уложили газоны, тротуары, а также установили наружное освещение и скамейки. 

"Отдельное внимание проектировщики и строители уделили вопросам безопасности детей. На площадки нанесли синтетическое покрытие, обеспечивающее износоустойчивость и экологичность. Детский сад соответствует столичным стандартам качества и оснащения",

‒ уточнил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Внутри здания также смонтированы системы охранного телевидения и освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. Организованы посты охраны с тревожной кнопкой и средствами досмотра.

"Социальный объект построен на земельном участке площадью 0,7 гектара менее чем за два года. В конце августа Мосгосстройнадзор оформил разрешение на ввод здания в эксплуатацию. За время строительства инспекторы семь раз выезжали на объект, чтобы проверить качество выполняемых работ и применяемых материалов, а также их соответствие проектной документации",

– добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО уже построено и введено в эксплуатацию более 150 новых объектов образования. К началу 2026 года здесь планируется построить еще более 40 таких объектов, в том числе свыше 20 детских садов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с начала года возвели 63 объекта социальной инфраструктуры.

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