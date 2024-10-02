Более 400 жителей Войковского района переезжают в новостройку по программе реновации - Ефимов

Дом по программе реновации построен на этой же улице

Семьи из двух старых пятиэтажек в Войковском районе Москвы переезжают в новый дом, построенный по программе реновации. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



"В Войковском районе к переезду приступили более 400 жителей двух домов на Нарвской улице. Для них возвели двухсекционное 19-этажное здание с подземным паркингом на 68 машино-мест. Новый дом построен на месте снесенной пятиэтажки, жители которой ранее получили современные квартиры в соседней новостройке по адресу: Нарвская улица, дом 5А",

– сообщил Владимир Ефимов.

Переезд коснется жителей двух старых домов, расположенных по адресам: улица Нарвская, дом 1 и дом 3. Квартиры по программе реновации построены по адресу: Нарвская улица, дом 5. Они получат новые квартиры с уже готовой улучшенной отделкой, которая выполнена по единому стандарту, утвержденному постановлением правительства Москвы, с использованием только качественных и современных материалов. Для комфортной жизни в такой квартире не нужен дополнительный ремонт, но светлые тона стен и полов позволят жильцам при желании легко изменить отделку по своему вкусу.

"В новостройке 198 квартир, четыре из них оборудованы для маломобильных жителей – в них более просторные коридоры и установлена специальная сантехника. Жители домов 1 и 3 по Нарвской улице сейчас переезжают на расстояние не более 200 метров. Таким образом, люди остаются жить в привычном окружении",

– отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Первый этаж новостройки будет нежилым. Здесь открылся Центр информирования населения, а в будущем появятся магазины, аптеки, пункты выдачи товаров, кафе и салоны красоты.

"Город направил предложения равнозначных квартир 407 москвичам, проживающим в двух старых пятиэтажках на улице Нарвской. После осмотра квартир граждане смогут заключить договоры на новое жилье. С 23 сентября для них работает Центр информирования населения, где участники реновации могут получить консультации по вопросам, связанным с программой. Ранее в районе почти 200 горожан стали правообладателями современных квартир",

– добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в сентябре под заселение по программе реновации передают 11 новых домов. Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за 2023 год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Особое внимание уделяется качеству жилых объектов.