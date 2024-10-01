В ТиНАО за 2024 год построили 20 школ и детских садов - Ефимов

В ТиНАО за 2024 год построили 20 школ и детских садов - Ефимов
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
До 2026 г. в Новой Москве планируется ввести в строй еще не менее 40 таких объектов

С начала 2024 года в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы возведено уже 20 образовательных объектов. Строительство ведется на средства, выделенные из бюджета города, а также за счет внебюджетных источников. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"При развитии ТиНАО мы продолжаем придерживаться принципа сбалансированной застройки. В этом году на территории округов в рамках городской Адресной инвестиционной программы построили четыре школы и столько же детских садов. Еще 12 возвели инвесторы: шесть общеобразовательных школ и шесть детских садов. Это полностью новые здания и комплексы. Все объекты передаются в городскую систему образования",

‒ рассказал Владимир Ефимов.

Всего, по словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, ТиНАО получили более девяти тысяч дополнительных мест в школах и более двух с половиной тысяч в детских садах.

"За счет средств городского бюджета возведена крупная школа в Троицке, построены учебные корпуса для трех школ и четыре детских сада",

– уточнил Владимир Жидкин.

Важно, что строительство данных образовательных учреждений, как и всех социальных объектов в Москве, ведется под контролем Мосгосстройнадзора.

"Суммарная площадь школ, сданных с начала года в ТиНАО, составила почти 215 тысяч квадратных метров, детских садов – 35,7 тысячи квадратных метров. На ввод всех объектов Комитет оформил соответствующие разрешения. В процессе возведения этих зданий наши инспекторы провели на площадках строительства 185 контрольно-надзорных мероприятий",

– сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

В новых образовательных учреждениях созданы условия для всестороннего развития детей. Помещения и территория спланированы и оборудованы таким образом, чтобы учесть возможные интересы и уровень активности каждого ребенка.

В детских садах оборудованы залы музыкальных и физкультурных занятий, спальни, методические кабинеты, медкабинеты, раздевалки, буфеты и кухни полного технологического цикла. В зданиях просторные групповые ячейки, окна с увеличенным остеклением, удобные выходы на улицу и игровые площадки. Помещения оснащены всем необходимым оборудованием.

В новых школах, помимо комфортных универсальных и специализированных кабинетов, появились современные классы, в частности, робоклассы. Везде предусмотрены спортивные блоки с залами для занятий физкультурой и гимнастикой, а также помещения для проведения массовых мероприятий. В школьных дворах выделены спортивные зоны, на прилегающей территории разбиты газоны, проведены работы по озеленению.

При строительстве новых образовательных учреждений большое внимание уделяется вопросам безопасности детей, воспитателей и преподавателей. Для этого смонтированы системы охранного видеонаблюдения и аварийного освещения, видеодомофонной связи, системы контроля и управления доступом, пожарной сигнализации и управления эвакуацией. В помещениях также созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

С момента присоединения территорий к столице в ТиНАО уже построено и введено в эксплуатацию более 150 новых объектов образования. К началу 2026 года здесь планируется построить еще более 40 таких объектов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице с начала года возвели 63 объекта социальной инфраструктуры.

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