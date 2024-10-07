На строящемся участке Южной рокады смонтировали металлоконструкции двух путепроводов - Ефимов

Проект достроен на 91%

Более 2,7 тыс тонн металлоконструкций двух путепроводов было смонтировано на основном ходе строящегося участка Южной рокады, расположенном от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка, сообщил заммэра по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

"Два параллельных друг другу путепровода протяженностью 243 и 235 метров обеспечат движение транспорта по основному ходу Южной рокады над Пролетарским проспектом. Уже смонтированы и установлены на временные стапеля все 2,7 тысячи тонн металлоконструкций. Общая протяженность строящегося участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка составляет 9,5 километра, из них 2,77 километра приходится на основной ход магистрали, а остальное – на улично-дорожную сеть", – отметил Владимир Ефимов.

Монтаж каждого путепровода осуществлялся с помощью принципа конструктора, где детали будущего объекта строительства поступают по частям, а укрупняют их непосредственно на участке.

В заводских условиях детали приваривают между собой, их очищают и напыляют специальный состав против коррозии. Следом они грунтуются и окрашиваются. Благодаря такому подходу минимизируется воздействие на трафик на прилегающих дорогах, исключая заторы из-за перевозки негабаритных грузов.

Руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков рассказал, что готовность строящегося участка от Каспийской улицы до 1-го Котляковского переулка превышает 70%. Дополнительно уже готовы три путепровода из семи, по которым запустили движение автотранспорта.

Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что ведомство уделяет особое внимание качеству работ на объектах транспортной инфраструктуры города.

По плану, Южная рокада соединит крупные автомобильные магистрали столицы: МКАД, Кутузовский проспект, Мичуринский проспект, проспект Вернадского, Ленинский проспект, Профсоюзную улицу, Варшавское шоссе, Пролетарский проспект, проспект Генерала Дорохова, Каширское шоссе и Люблинскую улицу. Подрядчиком строительства выступает "Мосинжпроект".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Южная рокада готова на 91%. Строительство разделено на восемь участков. Пять из них уже завершены, еще три – в работе.