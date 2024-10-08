Ефимов: более 30 новостроек возведут на северо-западе Москвы по программе реновации

Власти продолжают работать над повышением уровня комфорта жизни москвичей

На северо-западе Москвы в рамках программы реновации активно возводятся и проектируются новые жилые дома. В Северо-Западном административном округе (СЗАО) столицы в стадии строительства находятся 20 зданий, а для еще 11 готовится проектная документация. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



"В СЗАО в общей сложности проектируют и строят 31 новостройку – свыше 642 тысяч квадратных метров жилья. Это позволит предоставить новые современные квартиры более чем 20 тысячам москвичей", – сообщил Ефимов.

Наибольшее количество домов строится в районах Хорошево-Мневники (6 зданий), Северное Тушино (5) и Щукино (4).

В программу реновации на северо-западе Москвы включены 432 старых дома, переселение затронет более 86 тысяч жителей. Уже сейчас в СЗАО введено в эксплуатацию и заселено 16 новостроек, куда переехали почти 8 тысяч человек.

"Лидер по количеству новоселов – район Хорошево-Мневники. Здесь в современные квартиры в пяти жилых комплексах переехали жители 12 старых домов", – особо отметил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Придомовые территории новостроек благоустраиваются в соответствии со стандартами программы реновации: высаживаются деревья, создаются газоны и цветники, обустраиваются детские и спортивные площадки, зоны для отдыха.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина уделяется особое внимание качеству строительства.

"На протяжении всего строительного цикла комитет контролирует качество проводимых работ и применяемых материалов, а также их соответствие требованиям проекта", – сообщил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

На северо-западе столицы для переселения предусмотрено более 7,9 тысячи новых квартир. С начала года в рамках программы в городе введено в эксплуатацию 23 новостройки и передано под заселение 44 жилых комплекса, сообщал ранее мэр Москвы Сергей Собянин.

Вся информация о программе реновации представлена на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.

Программа реновации была утверждена летом 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.

Российская столица остается одним из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства.