Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу

Ефимов: в Коммунарке построят детский сад и школу
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Власти заботятся о повышении уровня жизни местных жителей

Московские власти подписали соглашение с девелопером о развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в застраиваемой части столицы. В рамках договора будет построен образовательный комплекс на 675 мест в районе Коммунарка Новомосковского административного округа. Такой важной для местных жителей информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Образовательный комплекс будет состоять из детского сада на 225 мест и школы на 450 мест. Его возведут по адресу: квартал 70, земельный участок № 78/3. Согласно договору участия, который город заключил с девелопером, сдать объект в эксплуатацию планируется в 2026 году", – сообщил Ефимов.

Отдельно отмечается, что комплекс будет передан в городскую систему образования. Проектом занимается ГК ФСК в рамках постройки жилого комплекса "1-й Саларьевский".

"Общая площадь трехэтажного здания составит 14 тысяч квадратных метров. Для школьных и дошкольных отделений предусмотрят отдельные входные группы", – добавил глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Комплекс оснастят спортивными залами, медицинским кабинетом и обеденным залом. На территории создадут физкультурно-спортивную зону, беговую дорожку длиной 60 метров и площадку для прыжков в длину.

Мосгосстройнадзор выдал разрешение на строительство в начале сентября, а все этапы работ будут контролироваться инспекторами.

"По поручению мэра Москвы в городе особое внимание уделяется качеству возводимых объектов образования", – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков.

Особое внимание уделят архитектурному облику здания: отделка фасадов будет выполнена с использованием разных материалов, но в единой цветовой гамме. Простенки украсят металлические перфорированные панели, объединяющие оконные блоки и витражные системы в единое ленточное остекление. Хаотичное расположение окон на главном фасаде, сочетающееся с бетонной плиткой под клинкерный кирпич, придаст зданию архитектурную выразительность.

На территории разместят зоны для отдыха, физкультурные площадки и хозяйственные постройки. Возле дошкольного отделения предусмотрят места для хранения колясок и велосипедов, а также игровую и спортивную зоны.

"В развитии ТиНАО город придерживается принципа сбалансированной застройки. Чем активнее строится жилье, тем больше появляется социальных объектов", ‒ особо отметил глава Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о развитии социнфраструктуры в ТиНАО.

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