Ефимов: в Академическом районе построят школу

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Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки, что позволит приступить к строительству новой школы на тысячу мест в Академическом районе столицы. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
"Ее планируют возвести по адресу: улица Шверника, владение 17, корпус 2 в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Предельная площадь образовательного учреждения составит 30 тысяч квадратных метров", – сообщил Ефимов.
В рамках проекта предусмотрено строительство основного здания школы, создание спортивных сооружений для занятий физической культурой, а также обустройство игровых площадок и зон для отдыха. Образовательное учреждение будет оснащено всем необходимым для комфортного обучения, а его архитектура и благоустройство территории станут важными элементами развития района.
"Площадь земельного участка под новое образовательное учреждение составит 2,29 гектара", – отметила глава Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы Юлиана Княжевская.
За последние несколько лет в Москве уже построено семь школ, каждая из которых рассчитана на тысячу и более учеников.
"Все новые объекты образования расположены в районах, получивших импульс к развитию", – обратил особое внимание глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
Так, объекты расположены в различных районах города, таких как Некрасовка, Обручевский и Левобережный, а также на территории бывшей промзоны "ЗИЛ". Новая школа в Академическом районе станет очередным образовательным учреждением, построенным за счет городского бюджета и направленным на улучшение социальной инфраструктуры столицы.
Проект реализуется в рамках стратегии развития образовательной сети Москвы, чтобы обеспечить доступ к качественному обучению для растущего населения столицы.
Ранее глава столицы Сергей Собянин рассказывал о строительстве социнфраструктуры в Москве.
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