Ефимов: на Западе Москвы построят крупный образовательный комплекс

Ефимов: на Западе Москвы построят крупный образовательный комплекс
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Власти заботятся о повышении уровня комфорта жителей

В Можайском районе Москвы планируется строительство нового образовательного комплекса, рассчитанного на 1250 мест. Этот проект включен в городскую Адресную инвестиционную программу и направлен на развитие инфраструктуры в активно застраиваемом районе. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Образовательный комплекс общей площадью 24 тысячи квадратных метров появится на западе Москвы по адресу: проезд Загорского, владение 20. В нем запланированы два блока – детский сад на 150 мест и школа на 1100 учащихся", – сообщил он.

В данный момент территория свободна от объектов капитального строительства, что позволяет оперативно приступить к началу работ.

Под строительство оформлен градостроительный план земельного участка площадью 2,45 гектара. Об этом сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Проект предусматривает создание современной образовательной среды, отвечающей высоким стандартам безопасности и экологичности. Здание будет адаптировано для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. Территория рядом будет обустроена игровыми и спортплощадками, а также зонами для отдыха и прогулок. Новое образовательное учреждение позволит разгрузить школы соседних районов и обеспечить доступность образовательных услуг для жителей новых жилых комплексов.

"Появление таких объектов в обновляемых и активно развивающихся районах – одно из условий повышения качества жизни горожан", – обратила особое внимание Княжевская.

Реализация проекта является частью стратегии города по улучшению социальной инфраструктуры и повышению качества жизни горожан. Как сообщал глава столицы Сергей Собянин, с начала 2024 года в Москве уже построено 63 соцобъекта, что подчеркивает стремление столичных властей к созданию комфортной среды для жителей мегаполиса.

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