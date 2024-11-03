В Войковском районе на неэффективно используемой территории построят дома для переселения по программе реновации - Ефимов

Участок расположен рядом со станциями МЦК Балтийская и Коптево

Неэффективно используемый участок в Северном административном округе реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Проект соответствующего решения опубликован на сайте правительства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На участке площадью 0,47 гектара на Нарвской улице планируется построить современное жилье для целей программы реновации и других нужд города. На первых этажах жилых корпусов разместят магазины, кафе и службы бытового сервиса. Вложения в развитие площадки составят около 3,24 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект – 9,54 млн рублей",

– рассказал Владимир Ефимов.

Адрес участка, отведенного под строительство: улица Нарвская, владение 3А. Это недалеко от станций МЦК Балтийская и Коптево. Таким образом новые дома станут частью сложившегося квартала с развитой транспортной и социальной инфраструктурой.

"На месте устаревших офисных зданий появится 18,8 тысячи квадратных метров жилья. Территорию рядом с застройкой благоустроят и озеленят. Здесь разместят детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха и прогулок, где смогут проводить время местные жители. К домам проложат новые дороги",

– отметил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Важно, что благодаря комплексному преобразованию столичных кварталов москвичи получают не только современное жилье, но и качественную городскую среду.

"Строительство на Нарвской улице по программе реновации позволит обеспечить новым жильем около 400 человек. Москвичи получат просторные квартиры с готовой улучшенной отделкой, соответствующей стандартам программы. Для переезда в такую квартиру не нужен дополнительный ремонт",

– подчеркнул глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В рамках программы комплексного развития территорий по поручению мэра Москвы Сергея Собянина создаются многофункциональные городские кварталы, на месте бывших промышленных зон и неэффективно используемых участков появляются новые дороги, современное комфортное жилье и вся необходимая инфраструктура. Сейчас в Москве на разных стадиях реализации находятся 236 проектов КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров.