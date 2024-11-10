Ефимов: спорткомплекс "Максимум" в Южном Бутове планируют достроить в первом полугодии 2025 года

Власти заботятся о повышении комфорта местных жителей

Завершение строительства спортивного комплекса "Максимум" в Южном Бутове запланировано на первое полугодие 2025 года. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Двухэтажное здание площадью более 8,5 тысячи квадратных метров возводят в рамках столичной программы “Спорт Москвы”. Его единая пропускная способность составит свыше двух тысяч человек в день", – рассказал Ефимов.

Комплекс расположен на Остафьевской улице неподалеку от станции метро "Бунинская аллея". На объекте уже начались пусконаладочные работы, и уровень готовности комплекса превысил 80 процентов.

"На объекте полностью закончены фасадные работы, уже установлены вывески с названием. Чистовые работы выполнены на 65 процентов, внутренние и наружные инженерные сети готовы на 98 процентов", – добавил глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Спортивный комплекс будет включать бассейны для оздоровительного плавания и обучения детей, зал для общей физической подготовки, ледовую арену, а также медицинские, административные и технические помещения. Весь объект будет приспособлен для маломобильных граждан.

Особенностью зоны бассейнов станет двусветное пространство с высотой потолков в 13,6 метра. В зоне ледовой арены основные работы завершены, установлена ледозаливочная машина. В зале для общей физической подготовки завершена укладка паркета, и спортивная зона готова к установке оборудования.



Благоустройство прилегающей территории выполнено на 50 процентов: демонтирован строительный штаб, идет укладка плитки и асфальта, а также началась подготовка газона и обустройство бетонного основания для будущего сквера.

