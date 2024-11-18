Владимир Ефимов сообщил о завершении кровельных и фасадных работ в школе-гиганте во ТиНАО

Новое образовательное учреждение в районе Внуково рассчитано на 2,1 тысячи человек

Строительство школы-гиганта в деревне Рассказовка (ТиНАО) движется активными темпами. Планируется, что в 2025 году современное учебное заведение распахнет двери для 2100 ребят. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Объект станет вторым крупным образовательным учреждением вместимостью 2,1 тысячи человек в ТиНАО и третьим на территории жилого комплекса "Переделкино Ближнее", где уже построили и ввели в эксплуатацию семь детских садов более чем для 2,2 тысячи воспитанников, а также две школы на 2,1 тысячи и свыше 1,6 тысячи мест соответственно. На территории возводимого здания уже завершаются работы по благоустройству и установке уличного освещения",

– рассказал Владимир Ефимов, отметив, что после окончания строительства школу передадут в городскую систему образования.

Девелопером проекта является инвестиционная группа "Абсолют". Четырехэтажное здание, состоящее из трех прямоугольных корпусов, объединенных центральной частью, возводится по адресу: район Внуково, деревня Рассказовка, 10-й квартал, улица Бориса Пастернака, земельный участок 8А.

"В школе полностью завершены кровельные, фасадные работы, черновая отделка помещений и монтаж светопрозрачных конструкций. Сделан индивидуальный тепловой пункт. Специалисты ведут отделочные работы, монтаж внутренних дверей и витражей, а также инженерных систем. Продолжается установка лифтового оборудования. Его завершение запланировано на ноябрь 2024 года. Всего в школе предусмотрены три лифта грузоподъемностью тысяча килограммов каждый",

– добавил руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

Для учащихся начальных классов предусмотрен отдельный вход в школу. Для людей с ограниченными возможностями здоровья также будут созданы необходимые условия.

В школе будут комфортные универсальные и специализированные учебные кабинеты. Их оборудуют интерактивными досками, проекторами и современными акустическими системами. Для теоретических и практических занятий по инженерно-физическому направлению оснастят два лабораторно-исследовательских комплекса. В школе также появится медиатека и помещения для индивидуальных занятий.

Предусмотрен в здании школы и большой спорткомплекс, в том числе четыре спортивных зала с возможностью зонирования, гимнастический зал и зал для альтернативных занятий. Уличный спортивный комплекс будет состоять из нескольких функциональных зон: футбольного поля с беговыми дорожками, спортивными площадками для командных, индивидуальных игр (волейбол, баскетбол и настольный теннис), также предусмотрены площадки для отдыха и занятия воркаутом.

На прилегающей территории высадят более 100 деревьев и свыше трех тысяч кустарников и цветников.

Мосгосстройнадзор контролирует возведение школы на всех этапах. Школа-гигант общей площадью почти 30,8 тысячи квадратных метров строится с начала 2023 года в рамках обеспечения социальной инфраструктурой новых жилых корпусов. Инспекторы провели на объекте семь выездных проверок, в ходе которых оценили качество выполняемых работ и применяемых материалов, подчеркнули в комитете.

По поручению мэра Москвы развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений в городе. Ранее Сергей Собянин сообщил, что в ТиНАО с 2012 года построили 164 образовательных учреждения.