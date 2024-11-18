Ефимов: школы в районах Косино-Ухтомский и Богородское готовы более чем на 75%

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В Восточном административном округе продолжаются работы по строительству двух учебных заведений. Ожидается, что после сдачи они смогут вместить порядка 1150 учащихся основной программы обучения и 225 дошкольников, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
"Площадь учебного корпуса в районе Косино-Ухтомский составит 16,7 тысячи квадратных метров, а школы в районе Богородское – более 11,5 тысячи квадратных метров. Они рассчитаны в общей сложности на 1150 школьных и 225 дошкольных мест. Общая готовность объектов превышает 75%. Их строят в рамках городской Адресной инвестиционной программы. Завершить возведение объектов планируется в 2025 году", – рассказал Владимир Ефимов.
Сейчас строители заканчивают работы внутри и снаружи здания – это прокладка внутренних инженерных сетей, возведение внутренних стен и перегородок, остекление и обустройство фасадов, отделка помещений и благоустройство территории. Ожидается, что школы будут подготовлены в том числе и для обучения детей с ограничениями здоровья. Учебные заведения будут располагаться по адресам: улица Тюменская, владение 5, а также улица Салтыковская, земельный участок 6б.
Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов рассказал, что в школе в районе Богородское будут предусмотрены не только учебные кабинеты и спортивные залы. Также там появятся инженерные, медицинские лабораторно-исследовательские комплексы с необходимым оборудованием и аудитория для занятий робототехникой. Всего учебное заведение будет рассчитано на 600 школьников.
В Косино-Ухтомском появится пятиэтажная школа на 550 учеников и 225 дошкольников. В здании обеспечат комфортный переход детей в основной блок для продолжения обучения в одном здании.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы на 2025–2027 годы.
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