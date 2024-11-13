Ефимов: за десять месяцев инвесторы более 62 тысяч раз обратились в Москомархитектуру за градостроительными услугами

Ефимов: за десять месяцев инвесторы более 62 тысяч раз обратились в Москомархитектуру за градостроительными услугами
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Онлайн-услуги в сфере градостроительства ускоряют процесс получения документов

С января по октябрь Комитет по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) обработал свыше 62 тысяч онлайн-заявок на госуслуги в сфере архитектуры и строительства. Такой важной информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Онлайн-услуги в сфере градостроительства ускоряют процесс получения документов и уменьшают административные препятствия при согласованиях. Это важный этап в цифровизации отрасли", – сообщил Ефимов.

Он также добавил, что из 62,3 тысячи заявлений на предоставление государственных услуг большая часть была подана в третьем квартале 2024-го – более 19 тысяч, что превышает показатель аналогичного периода 2023 года.

Наиболее востребованными услугами в сфере градостроительства, доступными на портале mos.ru, стали "Приемка исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и сооружений" – более 27,2 тысячи обращений, а также  "Приемка материалов и результатов инженерных изысканий в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД)" – свыше 11 тысяч обращений. Кроме того, одной из популярных услуг стала "Подготовка градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ) в городе Москве" – 15 тысяч обращений. Еще более 4,7 тысячи заявлений подали на государственную услугу по оформлению свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) и более 1,2 тысячи обращений за оформлением паспортов колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в столице.

"По итогу за рассматриваемый период утверждено более восьми тысяч градостроительных планов земельных участков и почти десять тысяч положительных решений по приемке материалов и результатов инженерных изысканий для размещения в Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности города Москвы", – сообщила глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Кроме того, было оформлено свыше 11 тысяч заявлений на приемку исполнительной документации для ведения Сводного плана подземных коммуникаций и оформлено 844 паспорта колористического решения фасадов зданий, строений, сооружений в столице. 

Как сообщили в столичном Департаменте информационных технологий, востребованность онлайн-услуг повышается каждый год благодаря удобству их использования. Достаточно зайти в раздел "Строительство, реконструкция и ремонт" в каталоге услуг для бизнеса на mos.ru, а затем выбрать нужную услугу. Юрлицам и ИП нужно создать кабинет своей организации на портале, чтобы получить услуги в электронном виде.

Развитие онлайн-услуг в градостроительной сфере осуществляется столичным Комитетом по архитектуре и градостроительству совместно с городским Департаментом информационных технологий и ГКУ "Новые технологии управления".

Развитие электронных услуг и сервисов соответствует задачам нацпроекта "Цифровая экономика".

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