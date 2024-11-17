Ефимов: 90 домов полностью расселили по программе реновации в ЮЗАО

Ефимов: 90 домов полностью расселили по программе реновации в ЮЗАО
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах

Жители 90 старых домов в Юго-Западном административном округе переехали в новостройки в рамках реализации программы по реновации, сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. 

"Переселение по программе реновации в ЮЗАО началось в 2018 году. Всего в нее вошло 512 домов округа. В настоящий момент переселение затронуло жителей 96 старых зданий, 90 из которых уже полностью расселены. Более 16 тысяч москвичей отпраздновали новоселье в новых квартирах по стандартам реновации. Для них под заселение передали 39 новостроек", – рассказал Владимир Ефимов.

Ожидается, что всего 116 тысяч москвичей получат новые квартиры в ЮЗАО по программе реновации. Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, сейчас больше всего домов расселили в районе Зюзино – 17. Далее идет Коньково с показателем в 16 домов, а замыкает тройку Академический район с 13 домами. На месте этих строений возвели новые многоквартиные комплексы с сопутствующей инфраструктурой.

"Больше всего жителей из освободившихся домов старого фонда заключили договоры на новые квартиры в районе Коньково – более 3,4 тысячи человек. В Зюзине правообладателями комфортного жилья стали более 3,3 тысячи горожан из 17 полностью расселенных домов, в Академическом районе – почти 2,8 тысячи москвичей из 13 старых зданий", – добавил руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложено 1,2 триллиона рублей.

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