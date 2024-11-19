Ефимов сообщил о строительстве более 130 объектов образования рядом с жилыми домами в Москве

С начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада

Более 130 школ и детских садов сейчас находятся в режиме строительства в столице – все будут располагаться рядом с жилыми постройками, сообщил заммэра по градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Создание комфортной городской среды является приоритетным направлением программы развития социальной инфраструктуры Москвы, и в нее входит возведение школ и детских садов рядом с домами столичных жителей.

"Сейчас в Москве в стадии строительства находится более 130 объектов образования, которые возводят как за счет городского бюджета, так и с привлечением инвесторов. С начала года в столице появилось 16 школ и 23 детских сада. Более половины из них обеспечили девелоперы в рамках строительства новых жилых комплексов",

– рассказал Владимир Ефимов.

Благодаря пешей доступности от объектов образования до ЖК граждане смогут существенно сэкономить свое время.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, в районе Очаково-Матвеевское скоро появится школа на тысячу мест с общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Она будет располагаться рядом с многоквартирными домами на улице Озерной. Еще одно среднее учебное заведение появится в районе Солнцево – оно будет вмещать в себя 1,2 тысячи учеников.

"Кроме того, на улице Шеногина в Хорошево-Мневниках появится детский сад площадью около семи тысяч квадратных метров на 350 воспитанников",

– сообщил Овчинский.



По словам руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, на Дмитровском шоссе благодаря программе инвестор на участке в 2,1 гектара построит школу на 800 учеников и детский сад на 150 воспитанников. На Сиреневом бульваре за счет бюджета появится образовательный комплекс, который будет состоять из школы более чем на 1,2 тысячи мест и дошкольного отделения на 275 учеников. Строительство всех объектов образования проходит под контролем Мосгосстройнадзора.

Значительную часть объектов построят благодаря госпрограмме "Столичное образование". Учебные заведения будут соответствовать единым стандартам внутренней и внешней отделки зданий, зонирования помещений. Для строительства объектов образования город подбирает и выделяет участки застройщикам, работающим по городскому заказу, а также девелоперам в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов.

При возведении новых жилых кварталов застройщики учитывают потребности будущих жителей в социальной инфраструктуре, сообщили в Мосгосстройнадзоре. Сейчас в столице действуют разрешения на возведение учреждений сферы образования, общая площадь которых достигает 1,5 млн квадратных метров. На каждом этапе ведомство осуществляет проверку для оценки качества проведенных работ.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2025–2027 годах планируется завершить строительство 200 зданий образовательных учреждений.