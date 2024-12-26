Ефимов: программа реновации в Москве поможет сохранить объемы ввода жилья в 2025 году

Ефимов: программа реновации в Москве поможет сохранить объемы ввода жилья в 2025 году
Фото: Кузьмичёнок Василий/ АГН Москва
В 2024 году общий объем ввода недвижимости в столице достигает порядка 12 млн кв. м

Объемы ввода недвижимости в следующем году сохранятся на текущем уровне. Такое мнение высказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. По его оценке, коммерческого жилья на рынке может стать немного меньше, однако это компенсируется увеличением объемов строительства домов по программе реновации.

"Думаю, что мы останемся приблизительно в объемах этого года, вряд ли произойдет существенная коррекция",

– приводит РБК слова Владимира Ефимова.

По итогам 2024 года общий объем ввода недвижимости в Москве достигает порядка 12 млн кв. м., из них 5,2 млн кв. м приходится на жилую недвижимость. Это – типичный показатель для Москвы, около 5 млн кв. м жилья в год в столице строили и несколько лет назад. Впрочем, в 2023 году отмечался рост: было введено 7,3 млн кв. м жилья. Это, как объяснил Ефимов, стало результатом действующей программы реновации и стимулирования спроса за счет льготной ипотеки.

Сейчас наблюдается замедление выхода девелоперов на новые строительные площадки. Это отвечает текущей рыночной ситуацией с понижением спроса на недвижимость. Ожидается, что в среднем объем продаж у разных застройщиков сократится на 15-30% относительно 2023 года. Впрочем, несмотря на снижение, это все равно в полтора раза больше, чем в предыдущую пятилетку, так что никакой катастрофы нет.

В то же время программа реновации даже наращивает темпы реализации:

"По плану в следующем году по программе выйти на 2 млн кв. м недвижимости, а всего за ближайшие три года – примерно на 7 млн кв. м",

– сообщил Ефимов. При этом особого влияния на продажи коммерческого жилья это не окажет и уж тем более не обрушит рынок, успокоил заммэра.

Источник: РБК ✓ Надежный источник
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