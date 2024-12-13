Ефимов: в Троицке началось строительство поликлиники

Площадь четырехэтажного здания с подвалом составит около 13 тысяч квадратных метров

В Троицке приступили к строителству новой поликлиники на 750 посещений в смену – ее возведут за счет средств Адресной инвестиционной программы, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Здание будет располагаться по адресу: Октябрьский проспект, земельный участок 5А.

"Строители уже приступили к работам по устройству котлована под фундаментную плиту для возведения медицинского учреждения. Площадь четырехэтажного здания с подвалом составит около 13 тысяч квадратных метров. Новую поликлинику оснастят современным оборудованием и укомплектуют высококвалифицированными специалистами", ‒ рассказал Владимир Ефимов.

Ожидается, что в ней будут оборудованы посты охраны, установлены системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации. В поликлинике также предусмотрят все необходимые объекты для маломобильных граждан, а прилегающую территорию озеленят и благоустроят.

Руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин указал, что в больнице будут работать врачи всех основных специальностей. В ней обустроят лаборатории, кабинеты функциональной диагностики и лечебной профилактики.

"Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, а также диагностику и лечение", – подчеркнул он.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству возведения объектов здравоохранения.