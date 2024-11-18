Две новые школы появятся в ВАО в 2025 году

Здания образовательных учреждений уже готовы на 75%

Учебные корпуса для двух новых школ строятся сейчас в Восточном административном округе (ВАО). Одно возводят на Тюменской улице (владение 5), второе на Салтыковской улице (земельный участок № 6б). Планируется, что уже в следующем году образовательные учреждения распахнут двери для учеников.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, обе школы строятся в рамках городской Адресной инвестиционной программы.

"Площадь учебного корпуса в районе Косино-Ухтомский составит 16,7 тысячи квадратных метров, а школы в районе Богородское – более 11,5 тысячи квадратных метров. Они рассчитаны в общей сложности на 1150 школьных и 225 дошкольных мест",

– рассказал Владимир Ефимов.

Так, школа в Богородском районе сможет принять 600 учеников. В здании, помимо учебных кабинетов и спортивных залов, предусмотрено размещение инженерных и медицинских лабораторно-исследовательских комплексов с необходимым оборудованием, а также аудитория для занятий робототехникой.

Пятиэтажная школа, которую возводят в Косино-Ухтомском, рассчитана на 550 учеников. Кроме того, в ней будет дошкольное отделение на 225 мест. Помещения спланированы так, чтобы обеспечить комфортный переход детей в основной блок для продолжения обучения в одном здании.

В обеих школах будут созданы условия для комфортного обучения детей с ограниченными возможностями здоровья.

По плану, возведение объектов должно завершиться в 2025 году. В настоящий момент общая готовность зданий превышает 75%. В частности, строители уже завершают монтаж внутриплощадочных инженерных сетей, кладку внутренних стен и установку перегородок, облицовку фасадов и наружного остекления. Параллельно ведутся отделочные работы и благоустройство территорий.

В 2025 - 2027 г.г. в рамках Адресной инвестиционной программы в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию около 940 городских объектов, в том числе школ, детсадов, поликлиник, больниц, станций метро, новых дорог, домов по программе реновации.