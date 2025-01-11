Ефимов: в Хорошево-Мневниках заканчивается строительство детского сада

Образовательное заведение рассчитано на 350 детей

Инвестор завершает возведение детсада на 350 воспитанников в составе нового жилого комплекса в Хорошево-Мневниках на северо-западе столицы. Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новое образовательное учреждение будет открыто на улице Шеногина в составе ЖК "Сидней Сити". Девелопером проекта выступает ГК ФСК.

"Детский сад площадью около семи тысяч квадратных метров сможет принять 350 воспитанников. В трехэтажном здании предусмотрены спортивный зал площадью почти 160 квадратных метров, музыкальный зал, кабинет для коррекционно-развивающих занятий, групповые ячейки",

– сообщил Ефимов.

Сообщается, что строительные работы должны быть завершены в первом квартале 2025 года, после этого детский сад передадут в столичную систему образования.

На прилегающей территории предусмотрена стоянка для колясок, санок и персональных средств передвижения.

"Перемещаться в здании можно будет как по лестницам, так и с помощью лифта грузоподъемностью тысяча килограммов. Групповые ячейки для воспитанников трех-четырех лет находятся на первом этаже",

– обратил особое внимание министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Овчинский также добавил, что в новом образовательном учреждении будет построен бассейн размером три на шесть метров. Рядом со зданием обустроят 14 прогулочных площадок, место для занятий спортом площадью 200 "квадратов" и площадку для проведения мероприятий. Внешне здание гармонично сочетается с архитектурой жилого комплекса.

Мосгосстройнадзор контролирует возведение дошкольного учреждения с июля 2023 года.

В соответствии с утвержденной программой проведено уже семь выездных проверок выполняемых работ и применяемых материалов, чтобы гарантировать качество и безопасность здания при его дальнейшей эксплуатации, – отметили в комитете.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщал, что в 2024 году в Москве был построен 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.