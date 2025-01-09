В районе Солнцево девелопер построит школу и детский сад - Ефимов

Объекты возведут недалеко от станции "Мещерская"

В столичном районе Солнцево (Западный административный округ) рядом с Боровским шоссе в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) появятся новые школа и детский сад. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Инвесторы активно участвуют в развитии социальной инфраструктуры вблизи возводимых жилых кварталов. Так, в районе Солнцево девелоперу в рамках МаИП предоставили два земельных участка для строительства образовательных учреждений. На них появятся школа на 825 мест и детский сад для 350 воспитанников. Общая площадь объектов составит около 28 тысяч квадратных метров",

– рассказал Владимир Ефимов.

Для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) город на пять лет предоставляет в аренду земельные участки, где можно построить производственные комплексы, инновационные центры, объекты здравоохранения, образования, транспортной инфраструктуры, спорта. В результате в Москве появляются новые социальные объекты, развивается инфраструктура, открываются дополнительные рабочие места.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, для реализации МаИП город выделяет девелоперам землю без проведения торгов.

"Для возведения школы на улице Матросова предоставили участок площадью более 1,8 гектара, а для строительства детского сада – свыше 1,2 гектара. Объекты появятся в новом городском квартале, поэтому будут востребованы жителями",

– подчеркнул Гаман, указав, что после завершения работ здания передадут столичной системе образования.

Механизм МаИП применяется в Москве с 2016 года. Ранее сообщалось, что в районе Хорошево-Мневники благодаря реализации МаИП скоро появится крупный спортивный центр для занятий большим и настольным теннисом, падел-теннисом, сквошем и бадминтоном.