Теннисный центр построят в Хорошево-Мневниках в рамках масштабного инвестпроекта - Ефимов

Теннисный центр построят в Хорошево-Мневниках в рамках масштабного инвестпроекта - Ефимов
Фото: Киселев Сергей/ АГН Москва
В планах также создание спортивно-тренировочного комплекса с ледовыми площадками и гимнастическими залами

Крупный спортивный центр для занятий большим и настольным теннисом, падел-теннисом, сквошем и бадминтоном появится в Хорошево-Мневниках в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта (МаИП). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На территории Мневниковской поймы формируется спортивный кластер, который будет включать в себя несколько крупных комплексов. В их числе – теннисный центр предельной площадью 22,5 тыс. квадратных метров. Для его строительства инвестору в рамках реализации масштабного инвестпроекта без торгов предоставлен в аренду земельный участок площадью свыше 2,2 га",

– рассказал Владимир Ефимов.

Инфраструктура комплекса будет включать 11 кортов для большого тенниса, девять площадок для падел-тенниса, две кабины для сквоша, две площадки для бадминтона и восемь столов для настольного тенниса. Инвестором проекта выступает ГК "Галс-Девелопмент".

Глава Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для строительства объектов на территории спортивного кластера в Мневниковской пойме город предоставляет участки инвесторам без проведения торгов в рамках реализации МаИП.

"Ранее для возведения Международной академии хоккея Александра Овечкина было выделено свыше трех гектаров земли, для ледового дворца сборной команды России по керлингу – почти 2,5 га, многофункционального спортивно-тренировочного комплекса – более 3,6 га. Общая площадь этих объектов составит свыше 140 тыс. квадратных метров",

– напомнил Максим Гаман.

Данный механизм взаимодействия города и инвесторов, когда участки для реализации масштабных инвестпроектов предоставляются без торгов, действует в столице с 2016 года. Он распространяется на промышленные производства, объекты социальной, спортивной, деловой и транспортной инфраструктуры.

При этом строительством большого центра для занятий теннисом в Хорошево-Мневниках в рамках реализации МаИП планы инвестора не ограничиваются.

"На территории Мневниковской поймы, помимо теннисного центра, также планируем построить многофункциональный спортивно-тренировочный комплекс проектной площадью 25 тыс. квадратных метров. Он включит две тренировочные ледовые площадки, залы для гимнастики и единоборств, а также футбольный манеж с искусственной травой размером 60 на 40 метров",

– рассказал гендиректор ГК "Галс-Девелопмент" Андрей Мухин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на территории Мневниковской поймы будет построено около трех миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилые дома, объекты социальной инфраструктуры, культурные и общественно-деловые здания, а также крупный спортивный кластер.

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