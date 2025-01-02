Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями БКЛ и Калининской линией

Пересадочный узел строили в открытом котловане

Строители завершили возведение второго вестибюля станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии и пересадочного узла, соединяющего одноименные станции БКЛ и Калининской линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Раньше для пересадки с “Авиамоторной” БКЛ на одноименную станцию Калининской линии пассажирам приходилось совершать обход по Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов. С открытием пересадочного узла время на переход с одной линии на другую сократилось до пяти минут. Кроме того, открывшийся второй вестибюль с подземным переходом позволяет попасть на станцию Большой кольцевой линии со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления Московской железной дороги", –подчеркнул Владимир Ефимов.

Поездки становятся более удобными и быстрыми по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. В марте 2020 года открыли станцию “Авиамоторная” БКЛ, и некоторое время пересадка на Калининскую линию осуществлялась по улице. Сейчас здесь заработал новый подземный переход, который в четыре раза сэкономит время пассажирам.

Пересадочный узел строили в открытом котловане рядом с действующими объектами метро. "Авиамоторная" Калининской линии находится примерно на 40 метров глубже одноименной станции БКЛ, из-за чего пересадочный узел имеет сложную структуру.

"Распределительный зал пересадки, примыкающий к платформенному участку станции БКЛ, состоит из трех уровней – двух нижних технических, скрытых от глаз пассажиров, и верхнего уровня, по которому можно пройти к эскалаторам. От них на радиальную линию ведет подземный коридор протяженностью более 100 метров", – отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии еще одной подземной пересадки – между "Электрозаводской" БКЛ и одноименной станцией Арбатско-Покровской линии.