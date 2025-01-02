Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями БКЛ и Калининской линией

Ефимов: завершено строительство пересадки между станциями БКЛ и Калининской линией
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Пересадочный узел строили в открытом котловане

Строители завершили возведение второго вестибюля станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии и пересадочного узла, соединяющего одноименные станции БКЛ и Калининской линии. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Раньше для пересадки с “Авиамоторной” БКЛ на одноименную станцию Калининской линии пассажирам приходилось совершать обход по Дангауэровскому путепроводу на шоссе Энтузиастов. С открытием пересадочного узла время на переход с одной линии на другую сократилось до пяти минут. Кроме того, открывшийся второй вестибюль с подземным переходом позволяет попасть на станцию Большой кольцевой линии со стороны Авиамоторной и Красноказарменной улиц, которые отделены от метро путями Казанского направления Московской железной дороги", –подчеркнул Владимир Ефимов.

Поездки становятся более удобными и быстрыми по задаче мэра Москвы Сергея Собянина. В марте 2020 года открыли станцию “Авиамоторная” БКЛ, и некоторое время пересадка на Калининскую линию осуществлялась по улице. Сейчас здесь заработал новый подземный переход, который в четыре раза сэкономит время пассажирам.

Пересадочный узел строили в открытом котловане рядом с действующими объектами метро. "Авиамоторная" Калининской линии находится примерно на 40 метров глубже одноименной станции БКЛ, из-за чего пересадочный узел имеет сложную структуру.  

"Распределительный зал пересадки, примыкающий к платформенному участку станции БКЛ, состоит из трех уровней – двух нижних технических, скрытых от глаз пассажиров, и верхнего уровня, по которому можно пройти к эскалаторам. От них на радиальную линию ведет подземный коридор протяженностью более 100 метров", – отметил руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии еще одной подземной пересадки – между "Электрозаводской" БКЛ и одноименной станцией Арбатско-Покровской линии.

Центробанк выступил с предупреждением для россиян перед 2025 годом

Инфляционное давление на народ усиливается

"Побуждает Россию": ядерный план Пентагона вызвал ужас в США

Мир все ближе к катастрофе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей