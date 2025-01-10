Ефимов: в новом учебном корпусе на Базовской улице завершены основные строительные работы

Ефимов: в новом учебном корпусе на Базовской улице завершены основные строительные работы
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Площадь корпуса составила свыше 8,5 тысячи "квадратов"

В районе Западное Дегунино на севере российской столицы закончились основные работы по возведению нового учебного корпуса на 400 учеников. Объект станет частью образовательного комплекса школы № 2098, носящей имя Героя Советского Союза Л.М. Доватора. Такой важной информацией с общественностью поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект находится по адресу: Базовская улица, дом 15, корпус 13.

"Площадь нового четырехэтажного учебного корпуса составляет более 8,5 тысячи квадратных метров. На объекте завершили все основные строительно-монтажные работы", – сообщил Ефимов.

Он также отметил, что в здании были обустроены просторные универсальные и специализированные учебные кабинеты, спортплощадки и многофункциональные залы. Прилегающая территория тоже благоустроена, там появились современные места для занятий физической активностью.

Уникальный архитектурный прием при возведении фасадов учебного заведения был реализован в виде нависающего объема зала для проведения мероприятий, который поддерживается снаружи V-образными опорами. Входные группы школы украсили яркие тематические иллюстрации.

"На первом этаже здания обустроили вестибюль, медицинский и спортивный блоки, а также обеденный зал", – обратил особое внимание глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Также сообщается, что на втором этаже обустроены помещения для дополнительного образования и современный конференц-зал. На третьем и четвертом этажах оборудовали учебные кабинеты для 8–11-х классов.

На прилегающей к зданию территории расположили поле для мини-футбола размером 42 на 25 метров, дорожки для бега на 30 и 60 метров, углубления с песком для прыжков в длину и площадки для командных игр.

Ранее глава российской столицы Сергей Собянин сообщил, что полностью завершить возведение нового учебного корпуса в районе Западное Дегунино планируют в 2025 году.

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