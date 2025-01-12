Ефимов: завершено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса "Горизонт" в Москве

ФОК смогут посещать до 1090 человек в сутки

В районе Крюково построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт". Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ФОК возведен на Середниковской улице, дом 5. Здание площадью около четырех тысяч "квадратов" было построено в рамках госпрограммы "Спорт Москвы" за счет городского бюджета.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс смогут посещать до 1090 человек в сутки. Он также приспособлен для занятий маломобильных граждан",

– сообщил Ефимов.

Спортивный объект состоит из двух этажей с подвалом и техническим этажом. Он находится неподалеку от лесного массива. ФОК оснащен современным панорамным остеклением.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт" включает в себя различные функциональные пространства: большой бассейн – 25 на 16 метров на восемь дорожек, малый бассейн – 10 на 6 метров, а также тренажерный зал площадью более 200 квадратных метров, административные помещения и буфет",

– обратил особое внимание глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По поручению главы российской столицы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству работ на спортобъектах.

За весь период сооружения физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Крюково инспекторы Мосгосстройнадзора провели восемь выездных проверок с привлечением специалистов Центра экспертиз для инструментального контроля качества работ и материалов – сообщили в Мосгосстройнадзоре.

В комитете также добавили, что по результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии построенного объекта утвержденному проекту.

Ранее Сергей Собянин сообщил об итогах строительства объектов социнфраструктуры в 2024 году.