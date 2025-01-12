Ефимов: завершено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса "Горизонт" в Москве

Ефимов: завершено возведение физкультурно-оздоровительного комплекса "Горизонт" в Москве
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
ФОК смогут посещать до 1090 человек в сутки

В районе Крюково построен новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт". Такой информацией поделился заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

ФОК возведен на Середниковской улице, дом 5. Здание площадью около четырех тысяч "квадратов" было построено в рамках госпрограммы "Спорт Москвы" за счет городского бюджета.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс смогут посещать до 1090 человек в сутки. Он также приспособлен для занятий маломобильных граждан",

– сообщил Ефимов.

Спортивный объект состоит из двух этажей с подвалом и техническим этажом. Он находится неподалеку от лесного массива. ФОК оснащен современным панорамным остеклением.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс "Горизонт" включает в себя различные функциональные пространства: большой бассейн – 25 на 16 метров на восемь дорожек, малый бассейн – 10 на 6 метров, а также тренажерный зал площадью более 200 квадратных метров, административные помещения и буфет",

– обратил особое внимание глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По поручению главы российской столицы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству работ на спортобъектах.

За весь период сооружения физкультурно-оздоровительного комплекса в районе Крюково инспекторы Мосгосстройнадзора провели восемь выездных проверок с привлечением специалистов Центра экспертиз для инструментального контроля качества работ и материалов – сообщили в Мосгосстройнадзоре.

В комитете также добавили, что по результатам итоговой проверки было оформлено заключение о соответствии построенного объекта утвержденному проекту.

Ранее Сергей Собянин сообщил об итогах строительства объектов социнфраструктуры в 2024 году.

По теме

Жутко перепуганные украинки начали массово бежать из Дании на родину

Женщины опасаются действия властей

Под Санкт-Петербургом прогремели взрывы: пожар видно за километры

Информации о пострадавших нет

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей