Ефимов: 44 школы и детских сада построили в столице в 2024 году

Ефимов: 44 школы и детских сада построили в столице в 2024 году
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Новые образовательные учреждения могут посещать 19 тысяч ребят

Развитие комфортной городской среды является одной из приоритетных задач правительства Москвы. Большое внимание уделяется созданию социальной инфраструктуры рядом с жилыми кварталами. Так, в прошлом году в столице было построено 44 школы и детских сада общей площадью более 300 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В 2024 году в столице построили 18 школ и учебных комплексов с дошкольными отделениями и 26 детских садов, рассчитанных суммарно более чем на 19 тысяч мест. В рамках Адресной инвестиционной программы ввели в эксплуатацию шесть образовательных учреждений. Так, построили школу в Троицке на 2100 мест с бассейном площадью более 30 тысяч квадратных метров. Кроме того, за счет бюджета Москвы возвели пять детских садов на 1350 мест",

– рассказал Владимир Ефимов. Он отметил, что свыше половины новых объектов появились за счет инвесторов, при этом большинство из них поступит в городскую систему образования.

Важно, что новые школьные здания и помещения для детских садов проектируются с учетом самых современных стандартов. Их отличает удобное зонирование помещений и функциональное наполнение, включая универсальные учебные кабинеты, спортивные залы, ИТ-полигоны и лабораторно-исследовательские комплексы.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский, жилые кварталы, которые возводят инвесторы, обеспечиваются необходимой инфраструктурой. В частности, в 2024 году девелоперы построили 21 детский сад, рассчитанный почти на четыре тысячи мест, а также девять школ и учебных корпусов с дошкольными отделениями более чем на восемь тысяч мест. Больше всего таких объектов появилось в ТиНАО – здесь инвесторы возвели 13 зданий, предназначенных для образования детей. Например, во Внукове построили учебный корпус на 1000 мест, который поступил в столичную систему образования.

Ранее об итогах строительства социальных объектов в 2024 году подробно рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. 

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