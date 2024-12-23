Школу в районе Вороново реконструируют в два этапа

Школу в районе Вороново реконструируют в два этапа
Фото: mos.ru
Первый этап, в результате которого появился новый корпус учебного заведения, уже реализован

Новая Москва сейчас является самой активно развивающейся территорией столицы. В ТиНАО прорывными темпами ведется жилое строительство, прокладка новых дорог, устройство инженерных сооружений, возводятся торговые и развлекательные комплексы, а также различные социальные учреждения. В целях формирования комфортной и качественной городской среды особое внимание уделяется строительству объектов социального назначения в шаговой доступности от жилых кварталов. В рамках решения этой задачи в селе Кленово района Вороново ТиНАО был разработан план реконструкции школы № 2073.

Как рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, проект реконструкции школы было решено реализовать в два этапа. В рамках первого в селе Кленово построили новый учебный корпус, благодаря которому удалось создать дополнительные 300 мест. Второй этап предусматривает реконструкцию старого здания образовательного учреждения. Работы проводят в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы.

Сейчас выполняются работы на фундаменте пристройки и монтаж внутренних перегородок существующей части здания. Специалистам предстоит также провести облицовку фасадов фиброцементной плиткой различных ярких цветов, выполнить внутреннюю отделку помещений в современном стиле и частичное переустройство наружных и внутренних инженерных сетей. После завершения работ залы для проведения мероприятий станут более просторными и комфортными, учебные классы – светлыми и с современным оснащением. В результате реализации второго этапа проекта существующее в Кленове здание школы будет приведено в полное соответствие с требованиями, предъявляемыми к столичным образовательным учреждениям.

Финальным этапом проекта станет благоустройство прилегающей территории. Вокруг образовательного учреждения высадят зеленые насаждения, оборудуют газоны, обустроят спортивную зону и установят малые архитектурные формы.

Источник: mos.ru ✓ Надежный источник

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