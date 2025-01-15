Ефимов: в столичном районе Внуково инвестор построит детский сад на 200 мест

Затем объект будет передан в столичную систему образования

В районе Внуково, расположенном в Новой Москве, появится детский сад, который сможет принять 200 детей. Его площадь составит почти 3900 квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В районе Внуково появится детский сад площадью почти 3,9 тысячи квадратных метров. Трехэтажное здание построят на участке площадью 6,7 тысячи квадратных метров. Объект будет рассчитан на 200 воспитанников",

– отметил Ефимов, подчеркнув, что строительство объекта будет завершено уже до конца текущего года.

Строительство детского сада ведет ГК "Самолет" в районе Санино в Новомосковском административном округе, после окончания работ объект будет передан столичной системе образования.

Предполагается, что в здании будут восемь групп для дошкольников, музыкальный и спортивный залы, кабинет для коррекционно-развивающих занятий и пищеблок полного цикла. Группы для самых маленьких детей расположатся на первом этаже. Также в рамках застройки оборудуют восемь прогулочных и две спортивные площадки для занятий физкультурой, сообщил, в свою очередь,министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Площадь благоустройства территории, прилегающей к зданию, составит 0,54 гектара, добавили в Мосгосстройнадзоре. Застройщики обязаны использовать при возведении детских садов только самых современные материалы, а за качеством строительства на всех этапах наблюдают инспекторы Мосгосстройнадзора.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице было построено 81 новое здание в сфере образования, здравоохранения, культуры и спорта. Из них 50 объектов было возведено за счет средств инвесторов.

Кроме того, в прошлом году в городе стартовала программа модернизации объектов образования "Моя школа". В рамках этой программы будет проведена реконструкция более 900 образовательных зданий – в них будут созданы комфортные, многофункциональные и безопасные пространства для учебы и творчества. Под реконструкцию первой волны, которая будет завершена летом 2025 года, попадет 51 московская школа.