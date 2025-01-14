Ефимов: в ТиНАО появится жилой кластер с социальными и коммерческими объектами

Ефимов: в ТиНАО появится жилой кластер с социальными и коммерческими объектами
Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
Он будет возведет за счет инвестора

В Новой Москве появится жилой кластер с социальной и коммерческой инфраструктурой для 15 тысяч человек. Инвестор планирует построить жилые дома разных форматов общей площадью 825 тысяч квадратных метров, а также школы и детсады, рассчитанные на 3300 детей, поликлинику и другие объекты, необходимые жителям. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Сегодня ТиНАО – крупнейший градостроительный проект страны", – подчеркнул Владимир Ефимов, обратив особое внимание на то, что город активно развивает эти территории с 2012 года, в том числе с привлечением частных инвестиций. 

"Так, один из инвесторов займется созданием современного жилого кластера на площади 736 гектаров. Планируется возвести 825 тысяч квадратных метров жилья для 15 тысяч человек и обеспечить его необходимой гражданам коммерческой и социальной инфраструктурой – например, поликлиникой, а также школами и детскими садами для двух тысяч учащихся и 1,3 тысячи воспитанников", – рассказал заместитель столичного градоначальника. 

Участки под застройку выделены в Троицком административном округе, в 36 километрах от Московской кольцевой автодороги, они расположены между населенными пунктами Щапово, Песье и Овечкино.

Как, в свою очередь, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, проект предусматривает строительство жилья разного формата – от коттеджей и таунхаусов до многоквартирных домов. Ожидается, что будет построено свыше семи тысяч индивидуальных коттеджей, запланировано возведение многоквартирных домов почти на 1,9 тысячи квартир, а также таунхаусов и объектов коммерческой инфраструктуры, общая площадь которых превысит 41 тысячу квадратных метров.

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