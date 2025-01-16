Ефимов: в ТиНАО построен детский сад на 350 мест

Особенностью здания стала эксплуатируемая кровля

В столице завершено строительство еще одного детского сада. Объект на 350 мест возведен в Новомосковском административном округе. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, строительство социальных объектов в городе ведется как за счет бюджета, так и на средства инвесторов. "В районе Троицк на территории жилого комплекса появился детский сад на 350 мест. Он расположился на участке площадью свыше 1,2 гектара. Трехэтажное здание площадью около шести тысяч квадратных метров рассчитано на 14 групп. Детский сад будет передан в систему столичного образования",

– подчеркнул Ефимов.

Изюминка нового детского сада, возведенного на территории жилого комплекса "Новые Ватутинки", – эксплуатируемая кровля. На ней в хорошую погоду будут проводиться занятия. В целях безопасности крыша защищена трехметровыми ограждениями из специального закаленного двухслойного стекла триплекс.

В самом здании спроектировано центральное двухсветное игровое пространство, вокруг которого расположились музыкальный и физкультурный залы, пищеблок полного технологического цикла и кабинет для занятий хореографией, добавил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

На территории детского сада застройщик оборудовал прогулочные зоны для детей, спортивную площадку и провел комплексное озеленение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2024 году в столице был построен 81 объект социальной инфраструктуры. Из них 50 объектов было возведено за счет средств инвесторов.

Кроме того, в прошлом году в городе стартовала программа модернизации объектов образования "Моя школа". В рамках этой программы будет проведена реконструкция более 900 образовательных зданий – в них будут созданы комфортные, многофункциональные и безопасные пространства для учебы и творчества. Под реконструкцию первой волны, которая будет завершена летом 2025 года, попадет 51 московская школа.