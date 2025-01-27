Ефимов: город построил в ТиНАО четыре поликлиники с 2020 года

Объекты могут обслуживать суммарно почти 2000 пациентов за смену

За последние четыре с небольшим года на территории Троицкого и Новомосковского административных округов (ТиНАО) появилось четыре новых поликлиники, рассчитанные в общей сложности на 1,9 тысячи посещений в смену. Они были построены в рамках Адресной инвестиционной программы, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"С 2020 года в ТиНАО построили четыре поликлиники общей площадью более 30 тысяч квадратных метров. Введенные учреждения предназначены для оказания высококачественной медицинской помощи как взрослым, так и детям. В общей сложности новые учреждения дали округам около тысячи рабочих мест",

– сообщил Владимир Ефимов, отметив, что до конца 2027 года город намерен профинансировать из бюджета возведение и оснащение еще четырех поликлиник в ТиНАО.

Из недавно построенных самыми крупными поликлиниками в ТиНАО стали медучреждения в Щербинке и Коммунарке. Каждое рассчитано на 750 посещений в смену. Их ввели в эксплуатацию в 2020 и 2022 годах соответственно. Здания, оснащенные современным оборудованием, имеют по два отдельных блока: для взрослых и для маленьких пациентов.

Новые медицинские объекты радуют также жителей поселка Щапово Краснопахорского района и поселка Марьино Филимонковского района. Возведение второй детско-взрослой поликлиники завершили в 2024 году, она рассчитана на 320 посещений в смену. Для детей и взрослых здесь предусмотрены раздельные входы. Учреждение укомплектовано новейшим оборудованием, в частности рентгеновским комплексом, маммографом, аппаратами УЗИ и другой современной медтехникой, уточнил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве появился 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.

Всего с момента присоединения в 2012 году новых территорий к столице в ТиНАО появилось 29 новых объектов здравоохранения, в том числе 15 поликлиник, четыре подстанции скорой медицинской помощи и семь корпусов больниц. Одним из самых крупных медицинских объектов является многопрофильная клиника в Коммунарке. С 2019 года здесь на территории свыше 13 тысяч га с нуля возвели целый город здоровья, включающий в том числе стационары для лечения детей с инфекционными заболеваниями, перинатальный центр, отделение хирургии, современный центр лучевой терапии и пр. Медицинскую помощь тут могут получать не только жители Новой Москвы, но и москвичи из других округов.