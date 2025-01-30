Ефимов: в Новой Москве возведут новый образовательный комплекс

В его составе будут школа на 1 350 мест и детский сад на 350 детей

В троицком районе Новые Ватутинки в микрорайоне Десна появится новый образовательный комплекс. Сейчас строители завершают работы по обратной засыпке котлована, монтажу монолитной части и гидроизоляции стен, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Объект будет располагаться по адресу: район Троицк, квартал 4. В его составе предусмотрены школа на 1 350 мест и детский сад на 350 детей.

"После завершения строительства объект передадут городу. Так, в составе школы предусмотрят лабораторно-исследовательские комплексы, зал для проведения мероприятий и ИТ-полигон. В проекте также предусмотрен амфитеатр. Детский сад, школа и спортивно-оздоровительный кластер будут находиться в разных частях комплекса. Завершить строительство планируется в 2026 году", – сообщил Владимир Ефимов.

В здании будут располагаться современные и специализированные учебные кабинеты, студии, залы с возможностью зонирования, а также кабинет для индивидуальных занятий с психологом. Для учащихся построят гимнастический и трансформируемый спортивный залы, спортивный зал для учеников начальной школы. Девелопером проекта выступает компания "РОСТ".

По словам руководителя Департамента развития новых территорий города Москвы Владимира Жидкина, отличительная особенность образовательного комплекса – это дизайнерские и инженерные решения.

К примеру, в учебных кабинетах большая поверхность стен будет выполнена из магнитно-маркерного покрытия, на котором можно рисовать, а в спортивном зале предусмотрены панорамные окна. Медиатеку оснастят лестницей-амфитеатром для комфортного досуга школьников, а на прилегающей территории организуют физкультурно-спортивную зону с площадками для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола с трибунами. Ожидается, что также там появятся специальные места для занятий теннисом, баскетболом, волейболом.

Специально для родителей на территории комплекса появится теплое помещение, в котором можно будет ждать своих детей в любую погоду. А перед входом в здание разместят парадную площадь для проведения мероприятий.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в 2025 году планируется завершить строительство и реконструкцию около 30 образовательных учреждений в ТиНАО.