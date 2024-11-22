В Коммунарке проложат еще два километра новых дорог

Проект планировки территории уже утвержден

Одним из самых современных и динамично развивающихся районов ТиНАО сегодня по праву считается Коммунарка. Здесь возводятся жилые дома и даже целые жилые кварталы, строятся школы, больницы, спортивные, социальные и деловые объекты. При этом, конечно, совершенствуется дорожно-транспортная инфраструктура. Так, в ближайших планах развития района – обустроить новые дороги около станции метро "Саларьево", а также отремонтировать старые.

Как сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, проект планировки территории уже согласован.

Целиком будет реконструирована Красулинская улица протяженностью более 900 метров. Затем будет построено около 800 метров Проектируемого проезда № 8400. На участке Красулинской улицы от улицы Адмирала Корнилова до Проектируемого проезда № 8400 организуют двустороннее движение по одной полосе в каждом направлении с устройством дополнительных полос в местах перестроений. Дальше, до улицы Саларьевский спуск, движение будет односторонним.

Для удобства и безопасности пешеходов обустроят регулируемые переходы и тротуары, в том числе вдоль съезда на Киевское шоссе. Это позволит сформировать комфортную пешеходную связь для жителей.

Проектируемые и восстанавливаемые дороги обеспечат дополнительную транспортную связь от улицы Адмирала Корнилова до станции метро "Саларьево" без выезда на Киевское шоссе. На остановках городского общественного транспорта появятся современные павильоны для ожидания. Прилегающую территорию благоустроят. При разработке плана специалисты также учли потребности в дорожной инфраструктуре будущих жителей многоквартирного ЖК "1-й Саларьевский", который пока находится на стадии строительства.

Ранее проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке утвердил мэр столицы Сергей Собянин. По предварительным подсчетам, реализация проекта улучшит дорожно-транспортную ситуацию примерно для 165 тысяч человек, проживающих в Коммунарке, а также посещающих район с разными целями.