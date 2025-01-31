Ефимов: строительство двух школ на востоке Москвы выполнили более чем на 80%

Они смогут вместить 1 150 школьников и 225 дошкольников

Строительство двух учебных заведений в Восточном административном округе Москвы продолжается. Объекты, расположенные по адресам: улица Тюменская, дом 5, и улица Салтыковская, земельный участок 6б, смогут вместить 1 375 учащихся, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

Школы в районах Богородское и Косино-Ухтомский появятся благодаря Адресной инвестиционной программе, их общая площадь составит 28 тысяч квадратных метров. Порядка 1 150 мест предусмотрены для школьников, а остальные 225 – для дошкольников.

"Специалисты выполнили кладку внутренних стен и перегородок, устройство фасадов и наружного остекления зданий. Сейчас ведется монтаж внутренних и наружных инженерных сетей, продолжаются отделочные работы и благоустройство. Готовность объектов превышает 80%, завершить строительство планируют в 2025 году", – рассказал Владимир Ефимов.

На 16,7 тысячи квадратных метров будет располагаться пятиэтажный учебный корпус. В нем смогут проходить обучение 550 школьников и 225 воспитанников. В проекте здания предусмотрены спортивный и актовый залы, универсальные и специализированные кабинеты для уроков. Внутри будут располагаться современные лабораторно-исследовательские комплексы инженерного и медицинского направлений.

Для дошкольников в учебном корпусе предусмотрены групповые ячейки, музыкальный и спортивный залы расширенной функциональности, а также кабинеты для развивающих занятий. Между дошкольным и основным блоком будет возведен комфортный переход.

Внешняя отделка здания выполнена из керамогранитной плитки в серых оттенках, а оконные рамы – с яркими желтыми и оранжевыми акцентами. Дополнительно на прилегающей территории будут оборудованы 10 спортплощадок для разных возрастов и две спортивных.

Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов сообщил, что площадь школы в районе Богородское составит 11,5 тысячи квадратных метров. Учится в ней смогут 600 воспитанников. Также там оборудуют современные учебные кабинеты, спортивный зал, инженерные и медицинские лабораторно-исследовательские комплексы со всем необходимым оснащением. Площади специализированных учебных кабинетов можно будет регулировать при помощи трансформируемых перегородок.

Внешние фасады учебного заведения оформят в светло-песочных оттенках, а часть оконных рам – с ярко-желтым акцентом. Обучающиеся младших, средних и старших классов будут заходить в здание через разные двери – для них сделают отдельные входные группы. При этом в каждом заведении будут условия для обучения детей с ограничениями здоровья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в 2024 году в Москве появился 81 новый объект образования, здравоохранения, культуры и спорта.