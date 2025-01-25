Ефимов: за пять лет в ВАО возвели и реконструировали 37 соцобъектов

Ефимов: за пять лет в ВАО возвели и реконструировали 37 соцобъектов
Владимир Ефимов. Фото: Департамент градостроительной политики города Москвы
В обеспечении горожан социально значимыми объектами рядом с домом активно участвуют как столица, так и инвесторы

В Восточном административном округе активно строятся школы, детсады, поликлиники, объекты культуры и спорта. За последние пять лет здесь построили и реконструировали 37 соцобъектов. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В российской столице уделяется большое внимание созданию качественной социнфраструктуры. Школы, детсады и медицинские учреждения появляются в шаговой доступности от жилых кварталов.

"В обеспечении горожан социально значимыми объектами рядом с домом активно участвуют как столица, так и инвесторы. Всего с 2020 года на востоке города возвели и реконструировали 37 социальных объектов: образования, спорта, здравоохранения и культуры", – сообщил Ефимов.

Он особо отметил, что средства инвесторов были вложены в обновление и строительство 23 зданий. Развитие социнфраструктуры в Восточном административном округе продолжается – в настоящий момент здесь возводят еще 12 различных объектов.

Создание привлекательной, безопасной и комфортной городской среды становится одним из ключевых условий для девелоперов при строительстве новых жилых кварталов.

"Особое внимание в Москве уделяется возведению объектов образования. За пять лет на востоке столицы появилось 16 таких организаций. При этом за счет инвесторов построены одна школа и 10 детских садов", – в свою очередь, отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы Владислав Овчинский.

Он обратил особое внимание на то, что в 2021 году был возведен образовательный комплекс площадью 5,5 тысячи "квадратов" на 175 дошкольных и 400 школьных мест в районе Гольяново. Сейчас строятся еще четыре детсада в общей сложности на 700 мест за счет инвестиционных средств: по одному в Измайлове и Гольянове, а также два в Метрогородке.

Большое внимание также уделяется возведению объектов спорта. С 2020 года в ВАО появилось шесть спортивных зданий и сооружений. В частности, в 2023-м инвестор построил в Новогирееве крупный физкультурно-оздоровительный комплекс.

"После ввода в эксплуатацию объектов, возведенных за счет средств городского бюджета, а также инвесторами, город принимает их в собственность и передает столичным социальным организациям", – сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Так, спорткомплекс с бассейном площадью свыше 5,6 тысячи квадратных метров на 16-й Парковой улице получило Московское среднеспециальное училище олимпийского резерва № 1.

В Восточном административном округе за эти годы также реконструировали пять старых советских кинотеатров, которые стали многофункциональными районными центрами сети "Место встречи" и новыми точками притяжения горожан: "Саяны", "София", "Янтарь", "Киргизия" и "Первомайский".

На протяжении строительного цикла всех 37 зданий Мосгосстройнадзор контролировал ход проводимых работ и проверял применяемые материалы. На площадках суммарно проведено свыше 300 контрольно-надзорных мероприятий.

По результатам итоговых проверок были оформлены заключения о соответствии объектов требованиям утвержденной проектной документации, а затем выданы разрешения на их ввод в эксплуатацию.

В проверках принимали участие специалисты подведомственного Центра экспертиз для осуществления инструментального контроля качества возводимых конструкций.

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