Ефимов: Москомархитектура одобрила более 700 дизайн-проектов вывесок в 2024 году

Ефимов: Москомархитектура одобрила более 700 дизайн-проектов вывесок в 2024 году
Владимир Ефимов. Фото пресс-службы Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
Световой силуэт города формируется под контролем столичных архитекторов

В 2024 году Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) согласовал 713 дизайн-проектов вывесок. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил Ефимов, госуслуга по согласованию дизайн-проектов вывесок является одной из наиболее актуальных для предпринимателей. В прошлом году в рамках выполнения распоряжения мэра Москвы Сергея Собянина в постановление столичного правительства от 25.12.2013 № 902-ПП "О размещении информационных конструкций в городе Москве" были внесены поправки, касающиеся подсветки вывесок.

"В 2024 году с целью исполнения поручений мэра Москвы в постановление правительства Москвы внесли изменения, устанавливающие требования об обязательной организации подсветки вывески. Теперь все вывески, размещенные на внешних поверхностях любых сооружений, будут подсвечиваться. Нововведения приняли 9 июля 2024 года, а в силу они вступили 1 января 2025 года",

– указал заммэра, отметив, что у предпринимателей было достаточно времени, чтобы привести вывески в соответствие с новыми требованиями к началу действия поправок.

По словам первого заместителя председателя Москомархитектуры Сергея Кузнецова, подсветка вывесок позволит сделать город еще удобнее для жителей, а сами информационные конструкции – органичнее вписать в архитектуру зданий. Чтобы вывески на фасадах зданий и в общественно-значимых местах смотрелись хорошо и соответствовали архитектурно-художественной концепции внешнего облика улиц, магистралей и территорий Москвы, предприниматели направляют дизайн-проекты на согласование в Комитет по архитектуре и градостроительству.

"Москомархитектура в рамках своей компетенции проводит большую работу по экспертной оценке решений в части формирования архитектурно-художественного освещения в городе", – подтвердил Кузнецов.

При этом нововведения, вступившие в силу в 2025 году, не распространяются на вывески в витринах, окнах и на отдельно стоящие информационные конструкции – их согласовывать не требуется.

Ранее в Москве был объявлен конкурс для предпринимателей на лучшее новогоднее оформление нежилого объекта. Победителей выберут в трех номинациях: "Лучший проект оформления витрин и входных групп", "Лучший проект оформления здания" и "Лучший проект оформления общественных пространств". Приз за первое место – три миллиона рублей, за второе и третье – два и один миллион рублей соответственно. Заявки принимаются до 30 января 2025 года.

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