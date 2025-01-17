В Москве внесли более 1300 изменений в ПЗЗ по заявкам граждан и организаций в 2024 году - Ефимов

Одобренные поправки направлены на улучшение инфраструктуры столицы

Более 1300 поправок в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) было внесено в прошлом году столичным Комитетом по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) по рассмотрении соответствующих обращений жителей, инвесторов и города. Больше всего поправок было одобрено для участков, расположенных в активно развивающихся Троицком и Новомосковском административных округах. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он уточнил, что в общей сложности в 2024 году Москомархитектура одобрила 1356 изменений в правила землепользования и застройки.

"Больше всего поправок оформили в третьем квартале, когда в утвержденные ПЗЗ внесли 448 корректировок. Это составляет 33% от общего числа изменений, проведенных за весь год. Больше всего поправки вносили для земельных участков на территории ТиНАО – свыше 300. Это составляет 22% от общего количества изменений в ПЗЗ", – отметил Ефимов.

В частности, внесение изменений в ПЗЗ потребовалось в связи с реализацией одного из крупных проектов 2024 года – строительства кампуса Национального исследовательского Московского государственного строительного университета. Помимо прочего, здесь запланировано сооружение ледовой арены площадью пять тысяч квадратных метров. Как пояснила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, объект возведут в рамках реконструкции существующего Дворца спорта.

Чтобы внести изменения ПЗЗ граждане, компании и организации могут обратиться с предложением в Москомархитектуру. Инструкцию, как это сделать и какие документы потребуются, можно найти на сайте mos.ru.

Ранее сообщалось, что одобренные Москомархитектурой изменения в правила землепользования и застройки открыли возможность для строительства школы в Академическом районе. Новое образовательное учреждение рассчитано на тысячу мест. Проект предусматривает также создание спортивных и игровых площадок, которыми смогут пользоваться местные жители.