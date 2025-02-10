Ефимов: на юге Москвы реализуют восемь проектов по программе КРТ

Ефимов: на юге Москвы реализуют восемь проектов по программе КРТ
Владимир Ефимов. Фото: пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
На этих территориях построят общественно полезные пространства

В Южном административном округе (ЮАО) Москвы еще в прошлом году стартовало восемь проектов комплексного развития территорий (КРТ). На это обратил внимание заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В 2024 году в столице правообладатели недвижимости и операторы КРТ приступили к реализации восьми проектов редевелопмента на юге Москвы. Их общая площадь превышает 90 гектаров, среди участков – неэффективно используемые площадки, а также территории бывших промзон "Котляково", "Коломенское" и "Павелецкая",

– рассказал Ефимов. 

По его словам, строительство коснется сразу нескольких районов Москвы, среди которых Бирюлево Восточное, Даниловский, Донской, Нагатино-Садовники и Царицыно. В результате реализации проектов на этих территориях появятся новые жилые дома, бизнес-центры, социальные объекты, а также комфортные пространства для отдыха горожан. Всего будет создано более 50 тыс. рабочих мест.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что по восьми проектам КРТ в южной части города появится 1,5 миллиона квадратных метров жилой недвижимости. Для гармоничного развития жилых кварталов в округе создадут необходимую инфраструктуру. В частности, запланировано строительство школ и детских садов для 4,8 тысячи ребят. Здесь также возведут здание для колледжа и два физкультурно-оздоровительных комплекса. Кроме того, построят гостиницу. 

"Общая площадь объектов общественно-делового назначения превысит 1,5 миллиона квадратных метров. Участки озеленят, благоустроят, на придомовой территории появятся детские площадки и места для спорта на открытом воздухе, деловые пространства обеспечат новыми пешеходными бульварами и тротуарами",

– подчеркнул Гаман.

Например, в Донском районе на участке площадью более 444 тысяч квадратных метров возведут культурно-развлекательные и спортивные центры, магазины, кафе, рестораны, салоны красоты, отделения банков. Также предусмотрена реконструкция дисконт-центра площадью более 76,6 тысячи квадратных метров, при этом часть существующей застройки будет сохранена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении количества проектов КРТ в 1,6 раза за 2024 год. Сейчас на разных стадиях проработки и реализации находятся 302 проекта общей площадью около 4,2 тысячи гектаров. В результате на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появятся многофункциональные городские кварталы с комфортными квартирами в современных домах, общественно-деловыми и спортивными объектами, удобным транспортным сообщением и необходимой инфраструктурой. Редевелопмент участков могут осуществлять как собственники земли и недвижимости, так и оператор, назначенный городом, или инвестор, выбранный через торги.

Так, в настоящее время назначенные городом операторы проводят реорганизацию двух участков в районе Котловка. Скоро вместо бывшей промзоны "Черемушки" появится современный жилой квартал для участников программы реновации, а на неэффективно используемой территории в районе улицы Нагорной возведут школу для более чем 1,3 тысячи учеников.

Источник: Департамент градостроительной политики города Москвы ✓ Надежный источник
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