Собянин: основой программы реновации является мнение москвичей

Собянин: основой программы реновации является мнение москвичей
Фото: Телеграм-канал С.Собянина
Сотни тысяч горожан улучшили жилищные условия благодаря программе

Действующая в столице программа реновации ветхого жилья будет выполнена в 2032 году. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин, выступая перед депутатами Мосгордумы с ежегодным докладом о работе правительства Москвы.

При этом, отметил мэр, полная реализация принятой на сегодняшний день программы не означает, что все вопросы стареющего жилого фонда в городе будут решены.

"Скорее, наоборот, перед нами встанут более сложные задачи",

– предупредил Собянин. На его взгляд, обеспечить качественным жильем сотни тысяч москвичей позволит превращение реновации в постоянно действующую программу. Но здесь решающее слово должны сказать москвичи, поскольку их мнение является основой программы реновации.

Программа реновации была запущена в 2017 году. Она предусматривает расселение свыше пяти тысяч старых домов, в которых проживают около миллиона человек.

Сергей Собянин представил в Мосгордуме отчет о работе, проделанной правительством в текущем году, накануне, 25 декабря. В частности, он обратил внимание на высокий уровень образования, который дают столичные школы.

Источник: Вечерняя Москва ✓ Надежный источник
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