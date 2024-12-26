Школы Москвы входят в пятерку мировых лидеров по качеству образования - Собянин

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Московские школы входят в первую пятерку мировых лидеров по качеству образования. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в ходе выступления в Мосгордуме с ежегодным отчетом о работе столичного правительства.
Собянин напомнил, что в городе была создана уникальная цифровая образовательная платформа Московская электронная школа (МЭШ). Этот сервис значительно упрощает процесс обучения как для ребят, так и педагогов и даже родителей.
Сегодня все школы Москвы предоставляют доступное качественное образование и находятся в равных финансовых условиях, подчеркнул мэр. Московские школьники регулярно занимают места на пьедесталах по итогам различных конкурсов и Олимпиад, а столичные школы стабильно находятся на высоких строчках в рейтинге общего образования.
Мэр также отметил, что за последние годы в городе было построено более 670 новых зданий школ и детских садов.
Накануне, 25 декабря, Сергей Собянин представил депутатам МГД отчет о работе правительства Москвы за 2024 год и озвучил предстоящие задачи.
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