Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку

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Во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Московской городской думой глава Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту Владимиру Путину за оказанную поддержку.
"Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам", – сказал Собянин.
По его словам, городская мэрия ставит перед собой чрезвычайно сложные и амбициозные задачи, стараясь поднимать планку все выше, поскольку это имеет пользу не только для Москвы, но и для всей страны. Он выразил уверенность, что в предстоящем году получится достигнуть поставленных целей.
Ранее Сергей Собянин указал, что по прошествию времени российская столица смогла занять ведущие позиции в мировых рейтингах. Это стало возможным благодаря созданию мощной транспортной инфраструктуры и масштабному преобразованию и изменению функционального назначения промышленных зон.
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