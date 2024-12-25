Сергей Собянин выразил благодарность Владимиру Путину за поддержку

Мэр отметил также усилия правительства и парламента России в развитии Москвы

Во время ежегодного отчета о работе столичного правительства перед Московской городской думой глава Москвы Сергей Собянин выразил благодарность президенту Владимиру Путину за оказанную поддержку.

"Завершая свое выступление, я говорю слова огромной благодарности за поддержку нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину, правительству и парламенту нашей страны. И, конечно, талантливым, трудолюбивым и самоотверженным москвичам", – сказал Собянин.

По его словам, городская мэрия ставит перед собой чрезвычайно сложные и амбициозные задачи, стараясь поднимать планку все выше, поскольку это имеет пользу не только для Москвы, но и для всей страны. Он выразил уверенность, что в предстоящем году получится достигнуть поставленных целей.

Ранее Сергей Собянин указал, что по прошествию времени российская столица смогла занять ведущие позиции в мировых рейтингах. Это стало возможным благодаря созданию мощной транспортной инфраструктуры и масштабному преобразованию и изменению функционального назначения промышленных зон.